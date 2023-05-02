Окупаційна "влада" призначає рецидивістів на посади в Лисичанську – СБУ

На начальницьку посаду в Лисичанську окупанти призначають злочинців: двічі судимого рецидивіста та заочно засудженого до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Так званий "начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Лисичанска ЛНР" - двічі судимий за тяжкі злочини рецидивіст, який ухиляється від виконання судового вироку та перебуває у розшуку.

Він отримав першу судимість у 2013 році за грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому. У 2018 році був заочно засуджений до 12 років 6 місяців за викрадення та незаконне позбавлення волі людей, торгівлю людьми, участь у незаконних збройних формуваннях, незаконне поводження зі зброєю, вчинення правопорушень організованою групою, ведення агресивної війни. Судові вироки отримали також четверо його спільників.

Доведено, що він був організатором групи, яка у 2014 році в Лисичанську викрадала та незаконно утримувала людей, примушувала їх рити окопи та будувати укріпспоруди для бойовиків "ЛНР". Злочинці відпускали своїх жертв лише у разі отримання викупу. Після звільнення Лисичанська фігурант втік до окупованої території Луганщини і брав участь у бойових діях проти України.

З липня минулого року він обіймає керівну посаду в незаконному "органі влади".

Зловмисник отримав від СБУ підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Інший – так званий "начальник Лисичанского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР" - злочинець, заочно засуджений до 10 років з конфіскацією майна за вчинення тяжких злочинів у складі злочинної організації "казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского".

У 2014 році учасники спільноти нападали на місцевих мешканців та відбирали у них майно, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, били, знущались та експлуатували.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олега Волошина. Зазначається, що протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.