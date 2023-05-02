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Окупаційна "влада" призначає рецидивістів на посади в Лисичанську – СБУ
На начальницьку посаду в Лисичанську окупанти призначають злочинців: двічі судимого рецидивіста та заочно засудженого до 10 років ув’язнення.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Так званий "начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Лисичанска ЛНР" - двічі судимий за тяжкі злочини рецидивіст, який ухиляється від виконання судового вироку та перебуває у розшуку.
Він отримав першу судимість у 2013 році за грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому. У 2018 році був заочно засуджений до 12 років 6 місяців за викрадення та незаконне позбавлення волі людей, торгівлю людьми, участь у незаконних збройних формуваннях, незаконне поводження зі зброєю, вчинення правопорушень організованою групою, ведення агресивної війни. Судові вироки отримали також четверо його спільників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Доведено, що він був організатором групи, яка у 2014 році в Лисичанську викрадала та незаконно утримувала людей, примушувала їх рити окопи та будувати укріпспоруди для бойовиків "ЛНР". Злочинці відпускали своїх жертв лише у разі отримання викупу. Після звільнення Лисичанська фігурант втік до окупованої території Луганщини і брав участь у бойових діях проти України.
З липня минулого року він обіймає керівну посаду в незаконному "органі влади".
Зловмисник отримав від СБУ підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу).
Інший – так званий "начальник Лисичанского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР" - злочинець, заочно засуджений до 10 років з конфіскацією майна за вчинення тяжких злочинів у складі злочинної організації "казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского".
У 2014 році учасники спільноти нападали на місцевих мешканців та відбирали у них майно, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, били, знущались та експлуатували.
Нагадаємо, Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олега Волошина. Зазначається, що протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.