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Оккупационные "власти" готовятся выдавать паспорта РФ на захваченных территориях Украины, - Минобороны
Оккупационные "власти" проводят мероприятия по подготовке включения захваченных территорий Украины в состав РФ и к выдаче своих паспортов.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.
"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России", - сказал Мотузяник.
По словам спикера Минобороны, новые так называемые "местные власти" готовят изменения административно-территориального деления, адаптации правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству. А также идет подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области 7 мая заявили, что собираются предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора.