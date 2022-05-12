Оккупационные "власти" готовятся выдавать паспорта РФ на захваченных территориях Украины, - Минобороны

Оккупационные "власти" проводят мероприятия по подготовке включения захваченных территорий Украины в состав РФ и к выдаче своих паспортов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России", - сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, новые так называемые "местные власти" готовят изменения административно-территориального деления, адаптации правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству. А также идет подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ.

Напомним, так называемые "местные власти" в оккупированной части Херсонской области 7 мая заявили, что собираются предоставлять местным жителям гражданство страны-агрессора.