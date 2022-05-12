Окупаційна "влада" готується видавати паспорти РФ на захоплених територіях України, - Міноборони

Окупаційна "влада" проводить заходи щодо підготовки включення захоплених територій України до складу РФ і до видачі своїх паспортів.

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Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи щодо підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії", - сказав Мотузяник.

За словами спікера Міноборони, нова так звана "місцева влада" готує зміни адміністративно-територіального поділу, адаптації правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства. Також йде підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ.

Нагадаємо, так звана "місцева влада" в окупованій частині Херсонської області 7 травня заявила, що збираються надавати місцевим жителям громадянство країни-агресора.