Оккупанты казнили почти 80 гражданских пленных - ООН

С начала полномасштабного нападения Россия начала задерживать мирных жителей Украины на оккупированных ею территориях. В некоторых случаях задержания гражданских жителей не соответствовали международному праву. С 24 февраля 2022 года в Украине из-за издевательств оккупантов над гражданскими гражданскими людьми умерли 77 человек. Среди них 72 мужчины и 5 женщин.

Об этом говорится в отчете главы миссии ООН Матильды Богнер.

Согласно сообщению, представители ООН задокументировали 864 частных случая произвольного задержания со стороны Российской Федерации, многие из которых также составляли насильственные исчезновения.

Сообщается, что на оккупированных территориях гражданских лиц часто задерживали во время так называемой "фильтрации" за их кажущуюся поддержку Украины, их статус бывших украинских военнослужащих или предполагаемые политические убеждения или принадлежность. Среди задержанных были представители местных властей, волонтеры-гуманитарии, представители гражданского общества, священники и учителя.

Многих гражданских содержали без связи с внешним миром, в неофициальных местах заключения, часто в ужасающих условиях. Приблизительно в четверти задокументированных случаев задержанных гражданских лиц депортировали в Российскую Федерацию. При этом часто ни одна информация не разглашалась их семьям в течение длительного времени.

"Мы задокументировали неосужденную казнь 77 гражданских лиц во время их произвольного задержания Российской Федерацией. Некоторые из этих случаев были включены в наш отчет об убийствах, опубликованный в декабре", - подчеркнула Богнер.

Российские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы массово применяли пытки и жестокое обращение с заключенными гражданскими.

В отчете говорится, что переводное большинство ранее задержанных людей рассказало, что они подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях – сексуальному насилию.

Россияне пытали жителей, чтобы заставить их признаться в помощи украинским вооруженным силам и пойти на сотрудничество с оккупационными властями или запугать лиц с проукраинскими взглядами.

Ранее в ООН был обнародован отчет, в котором назвали количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Тем не менее, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.