В ООН назвали подтвержденное число детей, убитых обеими сторонами войны в Украине

В ООН подтвердили убийство российскими военными в Украине в 2022 году 136 детей, ранении 518 детей и 480 атаках на школы и больницы. Как передает Reuters, об этом говорится в докладе Совета Безопасности ООН. Также, согласно отчету, вооруженные силы РФ использовали 91 ребенка в качестве живого щита.

В то же время в отчете говорится, что украинские военные убили 80 детей, покалечили 175 и совершили 212 нападений на школы и больницы. При этом отмечается, что Вооруженные силы Украины как организация не входят в глобальный список преступников ООН, в отличие от внесенных туда теперь ВС РФ.

Как отмечает в отчете генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что он был "особо шокирован" большим количеством убитых и покалеченных детей, а также нападениями российских вооруженных сил на школы и больницы, и "особо обеспокоен" большим количеством таких преступлений со стороны украинской армии.

Ежегодный отчет Гутерриша Совету безопасности ООН о детях и вооруженных конфликтах охватывает вопросы убийств, нанесения увечий, сексуального насилия, похищений или вербовки детей, а также отказа в доступе к помощи и атаках на школы и больницы. Доклад составила специальный представитель генсека по делам детей и вооруженных конфликтов Вирхиния Гамба.

Отмечается, что в мае она посетила как Украину, так и Россию, где встретилась с уполномоченной по правам детей Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой по обвинению в военном преступлении незаконной депортации детей выдал Международный уголовный суд.

В отчете ООН о детях и вооруженных конфликтах подтверждается похищение 91 ребенка российскими военными, при этом указано, что все они впоследствии были освобождены. Также в нем подтверждена передача 46 детей в Россию из Украины.

Напомним также, что в апреле более 50 стран, а также Евросоюз выступили с осуждающим заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совбеза ООН, где выступила Львова-Белова.

Отметим, что по официальным данным украинской стороны, в результате войны в Украине по состоянию на 22 июня погибло 490 детей и еще 1028 были ранены. 594 числятся пропавшими без вести, 19499 - депортированными. Из них 13892 была найдены, но лишь 373 - возвращены.

В свою очередь, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 18 июня была подтверждена гибель из-за войны в Украине 9083 человек, из которых 530 - дети. В то же время среди 15779 раненных, согласно этой статистике, детьми являются 1086 - дети.