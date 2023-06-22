В ООН назвали підтверджену кількість дітей, убитих обома сторонами війни в Україні

В ООН підтвердили вбивство російськими військовими в Україні у 2022 році 136 дітей, поранення 518 дітей та 480 атак на школи та лікарні. Як передає Reuters, про це йдеться у доповіді Ради Безпеки ООН. Також, згідно зі звітом, збройні сили РФ використовували 91 дитину як живий щит.

Водночас у звіті йдеться, що українські військові вбили 80 дітей, покалічили 175 та вчинили 212 нападів на школи та лікарні. При цьому наголошується, що Збройні сили України як організація не входять до глобального списку злочинців ООН, на відміну від внесених туди наразі ЗС РФ.

Як зазначає у звіті генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він був "особливо шокований" великою кількістю вбитих і поранених дітей, а також нападами російських збройних сил на школи та лікарні, і "особливо стурбований" великою кількістю таких злочинів з боку української армії.

Щорічний звіт Гутерріша Раді безпеки ООН про дітей та збройні конфлікти охоплює питання вбивств, заподіяння каліцтв, сексуального насильства, викрадень чи вербування дітей, а також відмови у доступі до допомоги та атаках на школи та лікарні. Доповідь склала спеціальний представник генсека у справах дітей та збройних конфліктів Вірхінія Гамба.

Зазначається, що у травні вона відвідала як Україну, так і Росію, де зустрілася з уповноваженою з прав дітей Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої за звинуваченням у воєнному злочині незаконної депортації дітей видав Міжнародний кримінальний суд.

У звіті ООН про дітей та збройні конфлікти підтверджується викрадення 91 дитини російськими військовими, при цьому зазначено, що всі вони згодом були звільнені. Також у ньому підтверджено передачу 46 дітей до Росії з України.

Нагадаємо також, що у квітні понад 50 країн, а також Євросоюз виступили із засуджувальною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, де виступила Львова-Бєлова.

Зазначимо, що за офіційними даними української сторони, внаслідок війни в Україні станом на 22 червня загинуло 490 дітей та ще 1028 було поранено. 594 вважаються зниклими безвісти, 19499 - депортованими. З них 13892 було знайдено, але лише 373 - повернуто.

У свою чергу, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, станом на 18 червня було підтверджено загибель через війну в Україні 9083 особи, з яких 530 – діти. У той же час серед 15779 поранених, згідно з цією статистикою, дітьми є 1086.