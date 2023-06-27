Окупанти стратили майже 80 цивільних полонених - ООН

Від початку повномаштабного нападу Росія почала затримувати мирних жителів України на окупованих нею територіях. У деяких випадках затримання цивільних мешканців не відповідали міжнародному праву. З 24 лютого 2022 року в Україні через знущання окупантів з цивільних цивільних людей померло 77 осіб. Серед них 72 чоловіки та 5 жінок.

Про це йдеться у звіті глави місії ООН Матильди Богнер.

Згідно з повідомленням, представники ООН задокументували 864 окремі випадки свавільного затримання з боку Російської Федерації, багато з яких також становили насильницькі зникнення.

Повідомляється, що на окупованих територіях цивільних осіб часто затримували під час так званої "фільтрації" за їхню уявну підтримку України, їхній статус колишніх українських військовослужбовців або передбачувані політичні переконання чи приналежність. Серед затриманих були представники місцевої влади, волонтери-гуманітарії, представники громадянського суспільства, священики та вчителі.

Багатьох цивільних утримували без зв’язку з зовнішнім світом, у неофіційних місцях ув’язнення, часто в жахливих умовах. Приблизно в чверті задокументованих випадків затриманих цивільних осіб депортували до Російської Федерації. При цьому, часто жодна інформація не розголошувалася їхнім родинам протягом тривалого часу.

"Ми задокументували незасуджену страту 77 цивільних осіб під час їх свавільного затримання Російською Федерацією. Деякі з цих випадків були включені в наш звіт про вбивства, опублікований у грудні", - наголосила Богнер.

Російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи масово застосовували тортури та жорстоке поводження з ув’язненими цивільними.

У звіті йдеться про те, що перевадна більшість раніше затриманих людей розповіла, що вони зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках – сексуального насильства.

Росіяни катували мешканців, щоб змусити їх зізнатися в допомозі українським збройним силам, та піти на співпрацю з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами.

Раніше в ООН оприлюднили звіт, в якому назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Попри це, Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.