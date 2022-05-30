Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка, в городе идут уличные бои, - ОГА

Российским военным удалось продвинутся вглубь Северодонецка Луганской области, в самом городе продолжаются уличные бои. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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"Северодонецк они(оккупанты, — Delo.ua) уничтожали достаточно долго. Удалось им продавить территорию с окраин города, там где гостиница "Мир" вглубь города. В городе сейчас идут и будут идти уличные бои", - сообщил Гайдай.

По его словам, волонтеры, которые ранее попали под обстрел живы и эвакуированы из города.

Также Гайдай добавил, что эвакуацию из Луганской области остановили до стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее оккупанты в Луганской области обстреляли эвакуационный автомобиль из-за чего погиб французский журналист Фредерик Леклер.

30 мая российские военные вошли в Северодонецк. Также есть погибшие и раненые.