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Окупанти просунулися вглиб Сєверодонецька, у місті йдуть вуличні бої, - ОДА
Російським військовим вдалося просунутися вглиб Сєверодонецька Луганської області, у самому місті продовжуються вуличні бої. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
"Сєвєродонецьк вони (окупанти, — Delo.ua) знищували досить довго. Вдалося їм продавити територію з околиць міста, там де готель "Мир" углиб міста. У місті зараз йдуть і йдуть вуличні бої", - повідомив Гайдай.
За його словами, волонтери, які раніше потрапили під обстріл, живі та евакуйовані з міста.
Також Гайдай додав, що евакуацію із Луганської області зупинили до стабілізації ситуації у регіоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше окупанти на Луганщині обстріляли евакуаційний автомобіль, через що загинув французький журналіст Фредерік Леклер.
30 травня російські військові увійшли до Сєверодонецька. Також є загиблі та поранені.