Оккупанты пытаются обвинить ВСУ в уличных боях среди Херсона

Российские оккупанты пытаются обвинить украинских военных в ведении бездумных уличных боев в городах, устраивая стрельбу на улицах Херсона и выдавая ее за контрдиверсионные мероприятия, сообщает Оперативное командование "Юг".

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Ситуация в южной операционной зоне напряженная, сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины продолжают активные действия по закреплению на освобожденных территориях.

Под давлением украинской армии противник проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, выискивает способы подтягивания резервов, ведет воздушную разведку. В оккупированных населенных пунктах усиливают проверки, но теперь уже ищут не только "укронацистов", но и своих, сбежавших с поля боя и, переодетых в гражданское, выискивают способы эвакуироваться.

"Между тем оккупационные войска прибегают к провокациям: устраняя стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, выдают ее за контрдиверсионные меры, пытаясь обвинить Вооруженные силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Кроме того, в течение ночи враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций, атаковал и парой ударных вертолетов.

При этом более сотни огневых задач, выполненных украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями, обеспечили уменьшение вражеских мощностей на 19 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", пять танков и три единицы другой бронированной техники.

В районе Благодатного уничтожен полевой состав вражеских боеприпасов. В Черном море корабельная группировка вражеского флота остается без изменений состава и задач.

"Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения - с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог. Сохраняйте спокойствие и выдержку", - подытожили в ОК.

Напомним, недавно оккупанты устроили стрельбу на улицах Херсона, заявив о проведении якобы "контртеррористической операции" в городе.