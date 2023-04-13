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Осенью Россия может возобновить массированные ракетные атаки

Осенью Россия может возобновить массированные ракетные атаки

РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет типа Х-50, что позволит осенью активизировать ракетные удары по Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал Алексей Громов, передает "Интерфакс-Украина".

"Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - сказал Громов на брифинге.

С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно 8 тыс. таких ракет, преимущественно класса "земля – земля".

По словам Громова, на нынешнем уровне производства РФ не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе.

Напомним, в одном из недавно попавших в сеть секретных документов есть свидетельства о том, что украинские системы противовоздушной обороны советских времен С-300 могут исчерпать ракетный запас до 2 мая при нынешних темпах использования. Таким образом российские истребители и бомбардировщики получают больше возможностей атаковать украинские силы и могут стать серьезной проблемой для Киева.

Автор:
Михаил Шилин