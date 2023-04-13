Восени Росія може поновити масовані ракетні атаки - Генштаб

РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет типу Х-50, що дасть змогу восени активізувати ракетні удари по Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил генерал Олексій Громов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слід зазначити, що за наявними даними, у червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - сказав Громов на брифінгу.

Із лютого 2022 року РФ витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши приблизно 8 тис. таких ракет, переважно класу "земля - земля".

За словами Громова, на нинішньому рівні виробництва РФ не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, в одному з секретних документів, які нещодавно потрапили в мережу, є свідчення про те, що українські системи протиповітряної оборони радянських часів С-300 можуть вичерпати ракетний запас до 2 травня за нинішніх темпів використання. Таким чином, російські винищувачі та бомбардувальники отримують більше можливостей атакувати українські сили й можуть стати серйозною проблемою для Києва.