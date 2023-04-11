Парламент запретил использование и продажу фейерверков: на кого не распространяется запрет

Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала во втором чтении законопроект №7438, запрещающий использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"За" такое решение проголосовали 290 народных депутатов.

"Но! Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами", - отметил он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ "призван ввести ограничение продаж, передачи и использования пиротехнических изделий для обеспечения здоровья и безопасности как людей, так и животных".

В сравнительной таблице проекта закона указано, что этим документом запрещается использование каких-либо фейерверков и проведение каких-либо мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ, а также в случаях использования пиротехнических изделий ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

Ранее в ряде областей Украины уже запретили использовать пиротехнические средства во время действия военного положения в Украине. Такое решение было принято в Киевской области.