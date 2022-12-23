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В Киевской области запретили фейерверки и другие пиротехнические средства
На территории Киевской области запретили реализацию и использование пиротехнических средств во время действия военного положения в Украине.
Такое решение было принято во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области, сообщила 23 декабря пресс-служба ОВА.
В частности, запретили использование и продажу фейерверков, бенгальских огней, петард.
"Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений, объектов социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения", - подчеркнули в ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, на территории Киевской области ввели запрет на использование праздничной иллюминации, в частности гирлянд и световых декораций, что касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.
Отметим, что к второму чтению готовят законопроект №7438, которым предлагают Верховной Раде запретить использование в Украине любых фейерверков, в частности салютов и петард.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский, реагируя на соответствующую петицию граждан, поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос запрета использования салютов, фейерверков, петард и закрытия всех пиротехнических магазинов в Украине.
Источник фото: ua.depositphotos.com