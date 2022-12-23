В Київській області заборонили феєрверки та інші піротехнічні засоби

На території Київської області заборонили реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану в Україні.

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Таке рішення прийняли під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області, повідомила 23 грудня пресслужба ОВА.

Зокрема, заборонили використання та продаж феєрверків, бенгальських вогнів, петард тощо.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення", — підкреслили в ОВА.

Раніше, на території Київської області запровадили заборону використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд та світлових декорацій, що стосуватиметься як комерційної, так і комунальної та державної власності.

Зазаначимо, що наразі до другого читання готують законопроєкт №7438, яким пропонують Верховній Раді заборонити використання в Україні будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард.

В свою чергу президент Володимир Зеленський, реагуючи на відповідну петицію громадян, доручив Кабінету міністрів розглянути питання заборони використання салютів, феєрверків, петард та закриття всіх піротехнічних магазинів в Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com