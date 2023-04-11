Парламент заборонив використання та продаж феєрверків: на кого не поширюється заборона

Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у другому читанні законопроєкт №7438, яким забороняється використання, продаж та передача феєрверків, салютів і петард.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За" таке рішення проголосували 290 народних депутатів.

"Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами", - зазначив він.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".

У порівняльній таблиці проєкту закону вказано, що цим документом забороняється використання будь-яких феєрверків та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ, а також у випадках використання піротехнічних виробів ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

Раніше у низці областей України вже заборонили використовували піротехнічні засоби на час дії воєнного стану в Україні. Зокрема, таке рішення було прийнято у Київській області.