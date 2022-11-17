Пелоси уходит с поста лидера Палаты представителей США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 17 ноября, что уйдет в отставку с поста лидера Демократической партии в Палате представителей. Об этом сообщает издание Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Во время выступления Пелоси отметила, что Палаты представителей США является "народным домом" и соответственно выполняла важную работу для американцев. В то же время, по ее словам, во время ее работы в Палате орган переживал и тяжелые времена.

"Американская демократия величественная, но хрупкая. Многие из нас здесь были свидетелями нашей хрупкости из первых уст. И поэтому демократию нужно всегда защищать от сил, желающих ей зла" – сказала Пелоси.

Она уходит с поста, так как является представителем демократов. При этом республиканцы победили демократов в Палате представителей на промежуточных выборах в США, преодолев порог в 218 мест.

Напомним, о Пелосе активно говорил весь мир летом 2022 года. Она проводила тур по странам Азии, в его рамках посетила и Тайвань. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в то же время, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

Тогда Пелоси провела встречу с президентом Цай Инвэнь, а также с другими политическими лидерами Тайваня. После этого армия Китая перешла к активной фазе военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня. Впоследствии военная активность Китая ослабла.