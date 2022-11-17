Пелосі йде з посади лідера Палати представників США

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила 17 листопада, що піде у відставку з посади лідера Демократичної партії в Палаті представників. Про це повідомляє видання Reuters.

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Під час виступу Пелосі зазначила, що Палати представників США є "народний домом" і відповідно виконувала важливу роботу для американців. В той же час, за її словами, під час її роботи в Палаті орган переживав і тяжкі часи.

"Американська демократія велична, але крихка. Багато хто з нас тут був свідками нашої крихкості. І тому демократію потрібно завжди захищати від сил, які бажають їй зла" – сказала Пелосі.

Вона йде з посади, так як є представником демократів. При цьому республіканці перемагли демократів у Палаті представників на проміжних виборах в США, подолавши поріг у 218 місць.

Нагадаємо, про Пелосі активно говорив весь світ влітку 2022 року. Пелосі проводила тур по країнам Азії, в його рамках відвідала і Тайвань. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

Тоді Пелосі провела зустріч з президентом Цай Інвень, а також з іншими політичними лідерам Тайваню. Після цього армія Китаю перейшла до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню. Згодом військова активність Китаю ослабла.