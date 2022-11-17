Республіканці перемагають у Палаті представників США

Республіканці перемагають демократів у Палаті представників на проміжних виборах в США, подолавши поріг у 218 місць.

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Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, до Палати представників повернеться ідеологія колишнього президента США Дональда Трампа.

Крім того, перемога республіканців у Палаті представників завершить другий строк перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера в січні 2023 року.

"Нова Палата представників під керівництвом республіканців напевно зробить життя Білого дому нещасним до кінця строку Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата більшості Демократичної партії зробить ситуацію „складнішою"", — зазначає CNN.

Президент США Джо Байден вже привітав Республіканську партію зі здобуття більшості у Палаті представників після проміжних виборів.

Байден зазначив, шо народ США хоче, щоб всі політичні сили робили якомога більше для процвітання країни. Він привітав лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті та зазначив, що готовий працювати з ними для досягнення результатів.

Зазначається, що у штаті Джорджія все ще триває передвиборча гонка до Сенату, переможець якої визначится у другому турі у грудні.

Поки демократична партія утримує контроль над верхньою палатою Конгресу США та здобуває щонайменше 50 голосів після перемоги їхнього кандидата в Неваді за результатами проміжних виборів.

Зазначимо, 8 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, а також частини губернаторів штатів. Офіційні результати будуть оприлюднені за підрахунками всіх голосів виборів, у тому числі тих, що надходять поштою.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що він стурбований тим, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників.

Байден зробив таку заяву після того, як лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що якщо Республіканська партія виграє вибори, вони, можливо, не будуть такими готовими надавати допомогу Україні.