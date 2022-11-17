Республиканцы побеждают в Палате представителей США

Республиканцы побеждают демократов в Палате представителей на промежуточных выборах в США, преодолев порог в 218 мест.

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Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в Палату представителей вернется идеология бывшего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, победа республиканцев в Палате представителей завершит второй срок пребывания демократки Нэнси Пелоси в должности спикера Конгресса в январе 2023 года.

"Новая Палата представителей под руководством республиканцев наверняка сделает жизнь Белого дома несчастной до конца срока Байдена, как президент признал перед выборами, когда он сказал журналистам, что потеря большинства Демократической партии сделает ситуацию более "сложной"", — отмечает CNN.

Президент США Джо Байден уже поздравил Республиканскую партию с получением большинства в Палате представителей после промежуточных выборов.

Байден отметил, что народ США хочет, чтобы все политические силы делали как можно больше для процветания страны. Он поздравил лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти и отметил, что готов работать с ними для достижения результатов.

Отмечается, что в штате Джорджия продолжается предвыборная гонка в Сенат, победитель которой определится во втором туре в декабре.

Пока демократическая партия удерживает контроль над верхней палатой Конгресса США и получает по меньшей мере 50 голосов после победы их кандидата в Неваде по результатам промежуточных выборов.

Напомним, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, а также части губернаторов штатов. Официальные результаты будут обнародованы по подсчетам всех голосов выборов, в том числе поступающих по почте.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он озабочен тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей.

Байден сделал такое заявление после того, как лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия выиграет выборы, они, возможно, не будут такими готовыми оказывать помощь Украине .