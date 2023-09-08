Первые танки Leopard 1 прибыли в Украину

Первые 10 новых танков Leopard 1, обещанные Данией, Германией и Нидерландами уже прибыли в Украину. Остальные с помощью еще в пути.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщают вооруженные силы Дании.

Согласно сообщению, они могут стать частью наступления, которое продолжают украинцы, поскольку они прошли обучение на данной бронетехнике. Остальные экипажи продолжают учиться в Германии, где датские танковые инструкторы сотрудничают с оборонными силами Германии.

За первую часть учения украинцев отвечают датские инструкторы, после чего за них берутся немецкие коллеги. Но весь процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками из нескольких стран и представителями немецкой танковой промышленности.

"Несомненно, задача, которую решают датские танковые инструкторы, помогает изменить ситуацию в Украине. Вместе с Германией Дания поставляет Украине почти 100 танков. Усилиями, которые наши квалифицированные и преданные инструкторы прилагают к обучению украинских экипажей танков, мы гарантируем, что пожертвование превратится в еще один мощный потенциал Украины для их оборонной борьбы", – сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Отметим, что три страны назад страны объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".

"Это очень важная задача. Дания направила некоторых из наших лучших танковых инструкторов в Германию, чтобы учить украинцев максимально использовать эту систему оружия. И я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонную битву, которую они сейчас ведут", – сказал глава армии Арпе Нильсен.

Как стало известно в апреле, в рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.