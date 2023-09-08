- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Первые танки Leopard 1 прибыли в Украину
Первые 10 новых танков Leopard 1, обещанные Данией, Германией и Нидерландами уже прибыли в Украину. Остальные с помощью еще в пути.
Об этом сообщают вооруженные силы Дании.
Согласно сообщению, они могут стать частью наступления, которое продолжают украинцы, поскольку они прошли обучение на данной бронетехнике. Остальные экипажи продолжают учиться в Германии, где датские танковые инструкторы сотрудничают с оборонными силами Германии.
За первую часть учения украинцев отвечают датские инструкторы, после чего за них берутся немецкие коллеги. Но весь процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками из нескольких стран и представителями немецкой танковой промышленности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Несомненно, задача, которую решают датские танковые инструкторы, помогает изменить ситуацию в Украине. Вместе с Германией Дания поставляет Украине почти 100 танков. Усилиями, которые наши квалифицированные и преданные инструкторы прилагают к обучению украинских экипажей танков, мы гарантируем, что пожертвование превратится в еще один мощный потенциал Украины для их оборонной борьбы", – сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.
Отметим, что три страны назад страны объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".
"Это очень важная задача. Дания направила некоторых из наших лучших танковых инструкторов в Германию, чтобы учить украинцев максимально использовать эту систему оружия. И я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонную битву, которую они сейчас ведут", – сказал глава армии Арпе Нильсен.
Как стало известно в апреле, в рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.