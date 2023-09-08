Перші танки Leopard 1 прибули в Україну

Перші 10 нових танків Leopard 1, обіцяні Данією, Німеччиною та Нідерландами, вже прибули в Україну. Решта з допомоги ще в дорозі.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляють збройні сили Данії.

Згідно з повідомленням, таки вони можуть стати частиною наступу, який продовжують українці, оскільки вони пройшли навчання на даній бронетехніці. Решта екіпажів продовжує навчатися у Німеччині, де датські танкові інструктори співпрацюють з оборонними силами Німеччини.

За першу частину навчання українців відповідають датські інструктори, після чого за них беруться німецькі колеги. Але весь процес відбувається в тісній співпраці з перекладачами з кількох країн і представниками німецької танкової промисловості.

"Безперечно, завдання, яке вирішують датські танкові інструктори, допомагає змінити ситуацію в Україні. Разом з Німеччиною Данія постачає Україні майже 100 танків. Зусиллями, які наші кваліфіковані та віддані інструктори докладають до навчання українських екіпажів танків, ми гарантуємо, що пожертва перетвориться на ще один потужний потенціал України для їхньої оборонної боротьби", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Зауважимо, три країни тому країни оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці".

"Це дуже важливе завдання. Данія направила деяких із наших найкращих танкових інструкторів до Німеччини, щоб навчати українців максимально використовувати цю систему зброї. І я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони зараз ведуть", – сказав голова армії навідник Арпе Нільсен.

Як стало відомо в квітні, в рамках спільного проекту з Нідерландами Данія разом передає Україні 14 танків Leopard 2, оскільки наразі Данія не бачить жодних ознак того, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.