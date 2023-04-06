Польский бизнес привлекут к восстановлению Украины: подписан меморандум

Украина и Польша будут обмениваться информацией о потребностях восстановления и возможностях их обеспечения, а также создадут условия для привлечения польского бизнеса в проекты восстановления.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и восстановления Украины.

Отмечается, что во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и польским министром развития и технологий Вальдемаром Будой.

Меморандумом предполагается, что польская сторона будет предоставлять информацию о польском бизнесе, заинтересованном в участии в восстановлении Украины. Для этого планируется привлекать Польское агентство инвестиций и торговли к восстановлению Украины, которое сможет общаться с польскими деловыми кругами о вариантах выхода на украинский рынок.

Также стороны договорились, что после запуска Электронной системы управления восстановлением Мининфраструктуры будет регулярно предоставлять польским партнерам информацию о существующих проектах и возможностях инвестиций в их реализацию.

Кроме того, два министерства будут сотрудничать в следующих вопросах:

◾️ обмен опытом и лучшими практиками реализации проектов восстановления;

◾️ передача знаний и обмен опытом в сфере строительного права;

◾️ использование международных донорских площадок для наращивания инвестиций в восстановление.

"Мы стремимся сделать восстановление не только крупным международным гуманитарным проектом, но и экономически выгодной инвестицией для бизнеса. Уже сейчас вместе с польскими коллегами обсуждаем финансирование восстановления нескольких объектов жилищной и социальной инфраструктуры в Харьковской области", - отметил Кубраков.

По его словам, участие в восстановлении Украины польского бизнеса, с его опытом, ресурсами и экспертизой, очень важно для нашей страны.

Министр подчеркнул, что украинские власти гарантируют эффективность инвестиций благодаря максимальной прозрачности, подотчетности и внедрению цифровых инструментов в восстановление.

Напомним, в Кабинете министров определились с датами старта и первыми проектами комплексного восстановления по принципу build back better ("отстроить лучше, чем было"), которые будут реализовываться на освобожденных территориях.