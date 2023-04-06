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Польский бизнес привлекут к восстановлению Украины: подписан меморандум
Украина и Польша будут обмениваться информацией о потребностях восстановления и возможностях их обеспечения, а также создадут условия для привлечения польского бизнеса в проекты восстановления.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и восстановления Украины.
Отмечается, что во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и польским министром развития и технологий Вальдемаром Будой.
Меморандумом предполагается, что польская сторона будет предоставлять информацию о польском бизнесе, заинтересованном в участии в восстановлении Украины. Для этого планируется привлекать Польское агентство инвестиций и торговли к восстановлению Украины, которое сможет общаться с польскими деловыми кругами о вариантах выхода на украинский рынок.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также стороны договорились, что после запуска Электронной системы управления восстановлением Мининфраструктуры будет регулярно предоставлять польским партнерам информацию о существующих проектах и возможностях инвестиций в их реализацию.
Кроме того, два министерства будут сотрудничать в следующих вопросах:
◾️ обмен опытом и лучшими практиками реализации проектов восстановления;
◾️ передача знаний и обмен опытом в сфере строительного права;
◾️ использование международных донорских площадок для наращивания инвестиций в восстановление.
"Мы стремимся сделать восстановление не только крупным международным гуманитарным проектом, но и экономически выгодной инвестицией для бизнеса. Уже сейчас вместе с польскими коллегами обсуждаем финансирование восстановления нескольких объектов жилищной и социальной инфраструктуры в Харьковской области", - отметил Кубраков.
По его словам, участие в восстановлении Украины польского бизнеса, с его опытом, ресурсами и экспертизой, очень важно для нашей страны.
Министр подчеркнул, что украинские власти гарантируют эффективность инвестиций благодаря максимальной прозрачности, подотчетности и внедрению цифровых инструментов в восстановление.
Напомним, в Кабинете министров определились с датами старта и первыми проектами комплексного восстановления по принципу build back better ("отстроить лучше, чем было"), которые будут реализовываться на освобожденных территориях.