Польський бізнес залучать до відбудови України: підписано меморандум

України та Польща обмінюватимуться інформацією про потреби відбудови та можливості їх забезпечення, а також створять умови для залучення польського бізнесу в проєкти відновлення.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що під час візиту президента Володимира Зеленського в Польщу відбулося підписання меморандуму про співпрацю віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та польським міністром розвитку та технологій Вальдемаром Будою.

Меморандумом передбачається, що польська сторона надаватиме інформацію про польський бізнес, зацікавлений в участі у відбудові України. Для цього планується залучати Польське агентство інвестицій та торгівлі до відбудови України, яке зможе комунікувати з польськими діловими колами щодо варіантів виходу на український ринок.

Також сторони домовились, що після запуску Електронної системи управління відбудовою Міністерство відновлення регулярно надаватиме польським партнерам інформацію про існуючі проєкти та можливості інвестицій в їх реалізацію.

Окрім цього, два міністерства співпрацюватимуть в наступних питаннях:

◾️ обмін досвідом та найкращими практиками реалізації проєктів відбудови;

◾️ передача знань та обмін досвідом у сфері будівельного права;

◾️ використання міжнародних донорських майданчиків для нарощування інвестицій у відбудову.

"Ми прагнемо зробити відбудову не тільки великим міжнародним гуманітарним проєктом, але й економічно вигідною інвестицією для бізнесу. Вже зараз разом з польськими колегами обговорюємо фінансування на відновлення кількох обʼєктів житлової та соціальної інфраструктури на Харківщині", - зауважив Кубраков.

За його словами, участь у відбудові України польського бізнесу, з його досвідом, ресурсами та експертизою є дуже важливим для нашої країни.

Міністр підкреслив, що українська влада гарантує ефективність інвестицій завдяки максимальній прозорості, підзвітності та впровадженню цифрових інструментів у відбудові.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів визначилися з датами старту й першими проектами комплексної відбудови за принципом build back better ("відбудувати краще, ніж було"), що будуть реалізовуватися на звільнених територіях.