Помощь Украине. Премьер Британии назвал наибольший приоритет для его страны

Наивысшим приоритетом для Великобритании является продолжение оказания военной помощи Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе обсуждения с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албенизи дальнейшего взаимодействия трех стран в рамках альянса AUKUS, пишет "Укринформ".

"Нашим самым высоким приоритетом является продолжение оказывания военной помощи Украине, потому что их безопасность – это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость", - отметил он.

По его словам, современные вызовы усугубляются незаконным "российским вторжением в Украину, ростом агрессивности Китая, дестабилизирующим поведением Ирана и Северной Кореи".

Он добавил, что Великобритания объявляет о значительном увеличении своего оборонного бюджета. Дополнительно на оборону будут выделены 5 млрд фунтов стерлингов (около 6 млрд долларов) в течение следующих двух лет, и общие расходы будут доведены до 2,25% ВВП. Соответственно, страна будет оставаться одной из ведущих оборонных стран мира.

"Это позволит нам пополнить наши военные запасы и модернизировать нашу ядерную отрасль, укрепив AUKUS и усилив наше сдерживание", – сказал Сунак.

Напомним, министр обороны Бен Уоллес сообщил, что правительство Великобритании приняло решение о наращивании производства оружия, чтобы увеличить поставки в Украину. Речь идет, в частности, о производстве артиллерийских снарядов.