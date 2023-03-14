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Допомога Україні. Прем’єр Британії назвав найвищий пріорітет для його країни

Допомога Україні. Прем’єр Британії назвав найвищий пріорітет для його країни

Найвищим пріоритетом для Великої Британії є продовження надання військової допомоги Україні.

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Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час обговорення з президентом США Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албенізі подальшої взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS, пише "Укрінформ".

"Нашим найвищим пріоритетом є продовження надання військової допомоги Україні, тому що їхня безпека – це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", - зазначив він.

За його словами, сучасні виклики посилюються незаконним "російським вторгненням в Україну, зростанням агресивності Китаю, дестабілізуючим поводженням Ірану та Північної Кореї".

Він додав, що Британія оголошує про значне збільшення свого оборонного бюджету. Додатково на оборону буде виділено 5 млрд фунтів стерлінгів (близько 6 млрд доларів) протягом наступних двох років, і загальні витрати будуть доведені до 2,25% ВВП. Відповідно, країна залишатиметься однією з провідних оборонних держав світу.

"Це дасть нам змогу поповнити наші військові запаси й модернізувати нашу ядерну галузь, зміцнивши AUKUS і посиливши наше стримування", – сказав Сунак.

Нагадаємо, міністр оборони Бен Воллес повідомив, що уряд Великобританії прийняв рішення про нарощення виробництва зброї, щоб збільшити поставки до України. Йдеться, зокрема, про виробництво артилерійських снарядів.

Автор:
Ніна Комащенко