Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на самолетах F-16

Португалия подтвердила свою готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов на самолетах F-16. Это заявление было сделано после состоявшихся в четверг в Киеве переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Португалии Марселу Ребелу де Соза.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, Португалия является важным партнером по танковой коалиции, а сегодня страна подтвердила свою готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов и инженерного персонала для овладения самолетами F-16.

"Проинформировал господина Президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Португалия подтвердила готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - написал Зеленский.

Он добавил, что в ходе обсуждений были отражены возможности расширения сотрудничества в области обороны, в частности, относительно возможностей поставки Украине бронированного медицинского автотранспорта и специализированного оборудования для разминирования.

Президент Украины особо подчеркнул важность присоединения Португалии к Совместной декларации "Группы семи", касающейся предоставления гарантий безопасности нашей стране. Кроме того, Португалия поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

Оба лидера намерены обсудить дальнейшее вовлечение Португалии в процесс восстановления Украины. Зеленский отметил, что Португалия уже приступила к реализации проектов по возобновлению образовательных учреждений в Житомирской области.

"Мы рассчитываем на более мощную, системную работу и системную договоренность по восстановлению между нашими государствами", – сказал он.

Марселу Ребелу де Соуза со своей стороны отметил, что его страна никогда не признавала аннексии Крыма и на всех уровнях поддерживает Украину и будет делать это столько, сколько потребуется для достижения мира, ведь последствия этой войны отражаются на многих людях в мире.

Напомним, в Дании стартовало обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16.