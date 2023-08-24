Португалія долучиться до тренувань українських пілотів на літаках F-16

Португалія підтвердила свою готовність долучитися до підготовки українських пілотів на літаках F-16. Ця заява була зроблена після переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза, які відбулися у четвер у Києві.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Португалія є важливим партнером у танковій коаліції, а сьогодні країна підтвердила свою готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного персоналу для опанування літаків F-16.

"Поінформував пана Президента про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - написав Зеленський.

Він додав, що в ході обговорень було висвітлено можливості розширення співпраці в галузі оборони, зокрема стосовно можливостей постачання Україні броньованого медичного автотранспорту та спеціалізованого обладнання для розмінування.

Президент України особливо підкреслив важливість приєднання Португалії до Спільної декларації "Групи семи", що стосується надання безпекових гарантій нашій країні. Окрім цього, Португалія підтримує інтеграцію України у Європейський Союз і НАТО.

Обидва лідери мають намір обговорити подальше залучення Португалії до процесу відновлення України. Зеленський зазначив, що Португалія вже розпочала реалізацію проектів щодо відновлення освітніх закладів в Житомирській області.

"Ми розраховуємо на більш потужну, системну роботу й системну домовленість щодо відбудови між нашими державами", – сказав він.

Марселу Ребелу де Соуза зі свого боку зазначив, що його країна ніколи не визнавала анексії Криму та на всіх рівнях підтримує Україну й робитиме це стільки, скільки буде потрібно задля досягнення миру, адже наслідки цієї війни позначаються на багатьох людях у світі.

Нагадаємо, в Данії стартувало навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.