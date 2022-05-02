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После российской бомбардировки на "Азовстали" начался пожар
Войска РФ продолжают атаковать "Азовсталь", где держат оборону украинские военные. В результате новых ударов, на заводе начался сильный пожар. Об этом сообщает УП.
По словам бойцов полка "Азов", враг использовал разные виды вооружений. В результате начался пожар. Местные жители отмечают, что дым виден из всех районов города.
Бойцы полка "Азов" продолжают сопротивление.
Напомним, россияне увозят тела погибших мариупольцев, но во дворах появляются новые могилы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На днях российские военные в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию — сбросили авиабомбы на военно-полевой госпиталь, расположенный на территории завода "Азовсталь". Есть погибшие, раненые и контуженные.
Более 100 тысячам мирным жителям, до сих пор остающимся в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, грозит смертельная опасность не только из-за ежедневных обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и из-за антисанитарии.