Після російського бомбардування на "Азовсталі" почалася пожежа

Війська РФ продовжують атакувати "Азовсталь", де тримають оборону українські військові. Внаслідок нових ударів, на заводі почалася сильна пожежа. Про це повідомляє УП.

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За словами бійців полку "Азов", ворог використав різні види озброєнь. В результаті почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що дим видно з усіх районів міста.

Бійці полку "Азов" продовжують опір.

Нагадаємо, росіяни відвозять тіла загиблих маріупольців, але у дворах з'являються нові могили.

Днями російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію - скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь". Є загиблі, поранені та контужені.

Понад 100 тисячам мирних жителів, які досі залишаються в заблокованому російськими окупантами Маріуполі, загрожує смертельна небезпека не лише через щоденні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію.