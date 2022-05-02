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Після російського бомбардування на "Азовсталі" почалася пожежа
Війська РФ продовжують атакувати "Азовсталь", де тримають оборону українські військові. Внаслідок нових ударів, на заводі почалася сильна пожежа. Про це повідомляє УП.
За словами бійців полку "Азов", ворог використав різні види озброєнь. В результаті почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що дим видно з усіх районів міста.
Бійці полку "Азов" продовжують опір.
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Днями російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію - скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь". Є загиблі, поранені та контужені.
Понад 100 тисячам мирних жителів, які досі залишаються в заблокованому російськими окупантами Маріуполі, загрожує смертельна небезпека не лише через щоденні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію.