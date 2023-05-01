Посол Украины в Ирландии призвала не покупать виски Jameson

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала людей перестать покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю с Россией.

Об этом пишет издание RTE.

Герасько обвинила Jameson в том, что компания играет определенную роль в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговлю с Россией. Jameson, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, возобновил продажи в России в прошлом году, утверждая, что полностью соблюдает международные санкции.

Компания заявила, что приняла такое решение, чтобы защитить свои местные команды, и что делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией, но реальность выхода из России сложна.

Герасько не восприняла такую аргументацию компании.

"С одной стороны, эта компания хочет защитить нескольких сотрудников, но десятки тысяч украинцев ежедневно убивает Россия. Мы платим самую высокую цену – человеческие жизни, и мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с государством-агрессором, террористическим государством", - сказала она.

Лариса Герасько сказала, что если Jameson хочет защитить своих сотрудников, то лучше перевезти их в более безопасные страны, такие как Франция или Ирландия. По ее словам, когда шведские фермеры прекратили поставку зерна для производства водки Absolut, компания Pernod Ricard изменила свое решение торговать в России.

Посол отметила, что несколько недель назад пыталась выразить свое беспокойство непосредственно производителям Jameson, но никто из компании ей не ответил. Irish Distillers и ее материнская компания Pernod Ricard заявили, что не получали приглашения на встречу с послом Украины в Ирландии.

Напомним, компания Pernod Ricard в сентябре возобновила экспорт культового бренда в Россию. Речь идет о поставках джина Beefeater Gin и виски Jameson, на сумму в десятки миллионов долларов.