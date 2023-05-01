Посол України в Ірландії закликала не купувати віскі Jameson

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала людей припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю з Росією.

Про це пише видання RTE.

Герасько звинуватила Jameson у тому, що компанія відіграє певну роль у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгівлю з Росією. Jameson, який належить французькій компанії Pernod Ricard, відновив продажі в Росії минулого року, стверджуючи, що повністю дотримується міжнародних санкцій.

Компанія заявила, що прийняла таке рішення, щоб захистити свої місцеві команди, й що робить все можливе, щоб впоратися з ситуацією, але реальність виходу з Росії є складною.

Герасько не сприйняла таку аргументацію компанії.

"З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але десятки тисяч українців щодня вбиває Росія. Ми платимо найвищу ціну - людські життя, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, терористичною державою", - сказала вона.

Лариса Герасько сказала, що якщо Jameson хоче захистити своїх співробітників, то краще перевезти їх до безпечніших країн, таких як Франція чи Ірландія. За її словами, коли шведські фермери припинили постачати зерно для виробництва горілки Absolut, компанія Pernod Ricard змінила своє рішення торгувати в Росії.

Посол зазначила, що кілька тижнів тому намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам Jameson, але ніхто з компанії їй не відповів. Irish Distillers та її материнська компанія Pernod Ricard заявили, що не отримували запрошення на зустріч з послом України в Ірландії.

Нагадаємо, компанія Pernod Ricard у вересні відновила експорт культового бренду в Росію. Мова йде про поставки джину Beefeater Gin і віскі Jameson, на суму в десятки мільйонів доларів.