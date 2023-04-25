Французька компанія експортує до РФ елітний алкоголь

Виробник елітних алкогольних напоїв французька компанія Pernod Ricard у вересні відновила експорт культового бренду в Росію.

Мова йде про поставки джину "Beefeater Gin" і віскі "Jameson", на суму в десятки мільйонів доларів, пише The Guardian.

"Поки Pernod Ricard не вчинить правильно і не перестане служити Путіну, ми закликаємо до бойкоту Beefeater та інших їхніх брендів на знак солідарності з хоробрими українцями, які ризикують життям, відбиваючись від російських загарбників. Компанія намагається непомітно повернути цей культовий британський бренд на полиці в путінській Росії, і тим самим підтримує його жорстоку війну проти України. Це брудно", - сказав британський директор проекту "Солідарність з Україною" Нік Мартлю.

За повідомленням Guardian, речник Pernod Ricard сказав, що компанія продовжує засуджувати невиправдану війну та вторгнення Росії в Україну.

У Росії, за словами прес-секретаря, фірма припинила маркетингові інвестиції та зменшила кількість імпортованих брендів і обсягів продажу, на додаток до обмеженого імпорту деяких брендів.

"Багато компаній, як у нашій галузі, так і в інших, зробили такий самий вибір, щоб зберегти обмежену присутність на ринку", — сказав речник.

Проте, Pernod Ricard припинила експорт горілки Absolut до Росії в квітні 2023 року після шквалу критики. Однак вони стверджують, що компанія не припинила продаж інших своїх брендів у Росію.

Фото: ua.depositphotos.com