Французская компания экспортирует в РФ элитный алкоголь

Производитель элитных алкогольных напитков французская компания Pernod Ricard в сентябре возобновила экспорт культового бренда в Россию.

Речь идет о поставках джина "Beefeater Gin" и виски "Jameson", на сумму в десятки миллионов долларов, пишет The Guardian.

"Пока Pernod Ricard не поступит правильно и не перестанет служить Путину, мы призываем к бойкоту Beefeater и другим их брендам в знак солидарности с храбрыми украинцами, рискующими жизнью, отбиваясь от российских захватчиков. Компания пытается незаметно вернуть этот культовый британский бренд на полки в полки России и тем самым поддерживает его жестокую войну против Украины. Это грязно", - сказал британский директор проекта "Солидарность с Украиной" Ник Мартлю.

По сообщению Guardian, представитель Pernod Ricard сказал, что компания продолжает осуждать неоправданную войну и вторжение России в Украину.

В России, по словам пресс-секретаря, фирма прекратила маркетинговые инвестиции и уменьшила количество импортированных брендов и объемов продаж в дополнение к ограниченному импорту некоторых брендов.

"Многие компании, как в нашей отрасли, так и в других, сделали такой же выбор, чтобы сохранить ограниченное присутствие на рынке", — сказал спикер.

Однако Pernod Ricard прекратила экспорт водки Absolut в Россию в апреле 2023 года после шквала критики. Однако они утверждают, что компания не прекратила продажу других своих брендов в Россию.

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