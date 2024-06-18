Правительство уволило Найема с должности главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Мустафы Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение принято на заседании 18 июня. Вместе с Найемом были уволены и его два заместителя: Андрей Ивко и Валерий Иванов.

Временное исполнение обязанностей главы Агентства восстановления возложено на Романа Коменданта.

"Кабинет Министров Украины согласовал решение о моем увольнении по собственному желанию. Формальность соблюдена. Спасибо всем, кто помогал и был рядом. (…) Ровно 505 дней. Пожалуй, самых трудных и ответственных за всю жизнь", - написал Найем.

Напомним, 10 июня Мустафа Найем сообщил, что покидает пост главы Агентства восстановления.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий", - написал Найем.

Он добавил, что его ведомство начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор.

Найем был назначен главой Агентства по восстановлению по представлению министра Александра Кубракова, вместе с которым работал в Министерстве, где почти год был его заместителем.

Найема не пустили на конференцию по возобновлению

Высшее должностное лицо Украины, ответственное за восстановление страны, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, пропустит нынешнюю Конференцию по вопросам восстановления Украины из-за внутриполитических споров, сообщило агентство Bloomberg.

Премьер-министр Денис Шмигаль не согласовал участие Найема в мероприятии и до сих пор не заменил бывшего министра Александра Кубракова, уволенного парламентом месяц назад.

Встреча доноров призвана мобилизовать международную поддержку для восстановления Украины после разрушений, вызванных полномасштабным российским вторжением.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский откроет мероприятие вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Но Государственное агентство по развитию инфраструктуры и восстановлению "не будет присутствовать", сообщил в электронном письме глава агентства Мустафа Найем.

"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин", - заявил Найем.

Редакция " Зеркала недели " получила документ, подтверждающий отказ премьер-министра главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Хотя более 20 украинских чиновников перечислены как участники — в частности министры экономики, финансов, здравоохранения, иностранных дел и и.о. министра инфраструктуры — решение заблокировать участие Найема и не назначить постоянного министра может создать впечатление, что украинское правительство не рассматривает восстановление как неотложную проблему.

Репутация Украины пошатнулась из-за коррупционных скандалов, что усложняет попытки привлечь международную поддержку. По оценкам Европейского инвестиционного банка, сейчас стоимость реконструкции Украины составляет более 1 триллиона долларов.

Найем сообщил, что планировал принять участие в панельных дискуссиях, а также во встрече, организованной PricewaterhouseCoopers LLP с более чем 100 немецкими компаниями, чтобы обсудить перспективы, вызовы и прозрачность восстановления Украины.