Уряд звільнив Найєма з посади очільника Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Про це повідомляє пресслужба уряду.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 18 червня. Разом із Найємом було звільнено і його двох заступників: Андрія Івка та Валерію Іванову.

Тимчасове виконання обов'язків голови Агентства відновлення покладено на Романа Коменданта.

"Кабінет Міністрів України погодив рішення про моє звільнення за власним бажанням. Формальності дотримано. Дякую всім, хто допомагав і був поруч. (…) Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя", - написав Найєм.

Нагадаємо, 10 червня Мустафа Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод", — написав Найєм.

Він додав, що його відомство почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі.

Найєм був призначений головою Агентства відновлення за поданням міністра Олександра Кубракова, разом з яким працював у Міністерстві, де майже рік був його заступником.

Найєма не пустили на конференцію з відновлення

Найвищий посадовець України, відповідальний за відновлення країни, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України через внутрішньополітичні суперечки, повідомило агенство Bloomberg.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не погодив участь Найєма у заході та досі не замінив колишнього міністра Олександра Кубракова, звільненого парламентом місяць тому.

Зустріч донорів покликана мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.

Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Але Державне агентство з розвитку інфраструктури та відновлення "не буде присутнє", повідомив в електронному листі голова агентства Мустафа Найєм.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - заявив Найєм.

Редакція "Дзеркала тижня" отримала документ, що підтверджує відмову прем’єр-міністра голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Хоча понад 20 українських високопосадовців перелічені як учасники — зокрема міністри економіки, фінансів, охорони здоров'я, закордонних справ та в.о. міністра інфраструктури — рішення заблокувати участь Найєма та не призначити постійного міністра може створити враження, що український уряд не розглядає відбудову як нагальну проблему.

Репутація України похитнулася через корупційні скандали, що ускладнює спроби залучити міжнародну підтримку. За оцінками Європейського інвестиційного банку зараз вартість реконструкції України складає понад 1 трильйон доларів.

Найєм повідомив, що планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.