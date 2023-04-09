Представительница президента в Крыму назвала наиболее вероятный способ освобождения полуострова

Киев, вероятнее всего, будет возвращать оккупированный полуостров Крым военным путем.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью проекту "Крым.Реалии".

Она подчеркнула, что Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма как до полномасштабного вторжения, так и после него.

По ее словам, после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, стало понятно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", - заявила Ташева.

Также она подчеркнула, что учитывая, что деоккупация полуострова может произойти в короткий срок, нужно подготовить изменения в "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма".

"Возможно, в июне-июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может произойти в более короткие сроки", - добавила Ташева.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает деоккупацию Крыма безальтернативной для всего мира.