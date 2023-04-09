Представниця президента в Криму назвала найбільш імовірний спосіб звільнення півострова

Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів Крим військовим шляхом.

Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв’ю проєкту "Крим.Реалії".

Вона наголосила, що Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабного вторгнення, так і після нього.

За її словами, після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури, але ми добре розуміємо, що, швидше за все, звільнення буде військовим шляхом", – заявила Ташева.

Також вона наголосила, що враховуючи те, що деокупація півострова може відбутися в короткий термін, потрібно підготувати зміни до "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму".

"Можливо, у червні-липні планується засідання РНБО України, де буде прийнято оновлену "Стратегію деокупації та реінтеграції", яка враховуватиме повномасштабне вторгнення та розуміння того, що деокупація може відбутися у більш короткі терміни", – додала Ташева.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає деокупацію Криму безальтернативною для всього світу.