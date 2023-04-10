Представительница Зеленского рассказала, что планируется делать с российскими документами в Крыму

Украина после деоккупации Крыма планирует провести поэтапную верификацию российских документов, выданных на полуострове. Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

Она отметила, что Украина никогда не признавала и не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированной территории.

"Наше видение такое, что должна быть определенная поэтапная верификация таких документов. Есть документы, которые в первую очередь нужно верифицировать, например, по рождению/смерти. Кстати, по этому есть уже определенная работа – в Верховной Раде зарегистрирован и проходит комитеты законопроект №9069 относительно введение административной процедуры получения свидетельств о рождении, смерти, браке", – высказалась чиновница.

Также есть вопрос верификации приговоров в уголовном и административном процессах, ведь за время оккупации Крыма там было принято 1 200 000 судебных решений. По словам Ташевой, все их нужно пересмотреть.

"Конечно, когда мы говорим о политически мотивированных делах, против Наримана Джеляла и других политзаключенных, все понятно – мы их просто выпускаем на свободу. Но что делать со всеми делами по общеуголовным статьям? Убийцы, насильники, воры, например. Понятно что мы не можем открыть двери тюрем – и выпустить их на свободу. Поэтому нужно будет пересмотреть такие дела в срочном порядке", – сказала представитель президента.

Что касается соглашений о продаже имущества, то среди них есть те, по которым нет споров, и те, которые могут быть обжалованы.

"Может быть ситуация, что сначала произошла экспроприация имущества, а затем оно было передано другому лицу. Такое незаконное действие нужно верифицировать, пересмотреть и соответственно вероятнее всего вернуть имущество первому собственнику", - отметила Ташева.

Она пояснила, что сделки необходимо будет перерегистрировать по украинскому законодательству. Однако в случае с россиянами, которые приобрели имущество на полуострове и будут выдворены с полуострова, необходимо разрабатывать компенсационные механизмы.

"Могут быть вопросы по его (россиянина, – ред.) имуществу, за которое он якобы заплатил собственные средства. В дальнейшем такое лицо, скорее всего, будет обращаться в Европейский суд по правам человека с иском против Украины", – сказала чиновница.

По ее словам, компенсации не обязательно должна платить Украина. Это будут предлагать положить на плечи России, ведь все, что происходит на временно оккупированной территории, является ответственностью страны-оккупанта.