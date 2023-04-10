Представниця Зеленського розповіла, що планується робити з російськими документами в Криму

Україна після деокупації Криму планує провести поетапну верифікацію російських документів, виданих на півострові. Про це заявила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтервʼю "РБК-Україна".

Вона зазначила, що Україна ніколи не визнавала та не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованій території.

"Наше бачення таке, що має бути певна поетапна верифікація таких документів. Є документи, які першочергово потрібно верифікувати, наприклад, щодо народження/смерті. До речі, по цьому є вже певна робота – в Верховній Раді зареєстрований і проходить комітети законопроект №9069 щодо запровадження адміністративної процедури отримання свідоцтв щодо народження, смерті, шлюбу", – висловилася чиновниця.

Також є питання верифікації вироків у кримінальному й адміністративному процесах, адже за час окупації Криму там було винесено 1 200 000 судових рішень. За словами Ташевої, всі їх необхідно переглянути.

"Звісно, коли ми говоримо про політично вмотивовані справи, проти Нарімана Джеляла й інших політв’язнів, все зрозуміло – ми їх просто випускаємо на волю. Але що робити з усіма справами по загальнокримінальних статтях? Вбивці, ґвалтівники, крадії, наприклад. Зрозуміло що ми не можемо відкрити двері тюрем – і випустити їх на волю. Тому потрібно буде переглянути такі справи в терміновому порядку", – сказала представниця президента.

Що стосується угод про продаж майна, то серед них є ті, за якими немає суперечок, і ті, які можуть бути оскаржені.

"Може бути ситуація, що спочатку відбулася експропріація майна, а потім воно було передано іншій особі. Таку незаконну дію потрібно верифікувати, переглянути і відповідно, скоріш за все, повернути майно першому власнику", – зауважила Ташева.

Вона пояснила, що угоди необхідно буде перереєструвати за українським законодавством. Однак у випадку з росіянами, які придбали майно на півострові, і яких видворять із півострова, необхідно розробляти компенсаційні механізми.

"Можуть бути питання щодо його (росіянина, – ред.) майна, за яке він ніби заплатив власні кошти. В подальшому така особа, скоріш за все, буде звертатися до Європейського суду з прав людини з позовом проти України", – сказала чиновниця.

За її словами, компенсації не обовʼязково має платити Україна. Це пропонуватимуть покласти на плечі Росії, адже все, що відбувається на тимчасово окупованій території, є відповідальністю країни-окупанта.