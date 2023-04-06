Премьер Финляндии подала в отставку

Премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке президенту Сауле Ниинисте.

Об этом сообщает Yle.

" Господин президент , я прошу вас освободить меня и других членов Государственного совета (правительства Финляндии – ред.) от исполнения обязанностей", - заявила Марин в официальной резиденции президента.

Ниините принял заявление об отставке правительства и поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные годы.

Петтери Орпо, глава коалиционной партии, победившей на выборах, на следующей неделе начнет предварительные переговоры о новом правительстве.

Идея временного министерства заключается в том, что у страны всегда будет функционирующее правительство. На практике временное правительство Марин будет отвечать за повседневное функционирование правительства и принятие рутинных решений, но больше не будет принимать основные политические решения.

5 апреля Марин объявила, что осенью покинет пост главы Социал-демократической партии и станет рядовым членом парламента.

Марин стала премьер-министром и лидером партии в 2019 году, когда Антти Ринне был вынужден уйти в отставку менее чем через год после начала избирательного периода.

Напомним, 2 апреля в Финляндии состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Финляндии Санны Марин заняла третье место.