- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Прем'єрка Фінляндії подала у відставку
Прем'єр-міністр Санна Марін подала заяву про відставку президенту Саулі Нійністьо.
Про це повідомляє Yle.
"Пане президенте, я шанобливо прошу вас звільнити мене та інших членів Державної ради (уряду Фінляндії – ред.) від виконання обов'язків", - заявила Марін в офіційній резиденції президента.
Нііністьо прийняв прохання про відставку уряду й подякував Марін за співпрацю у важкі роки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Петтері Орпо, голова коаліційної партії, яка перемогла на виборах, наступного тижня розпочне попередні переговори про новий уряд.
Ідея тимчасового міністерства полягає в тому, що країна завжди матиме функціонуючий уряд. На практиці тимчасовий уряд пана Марін відповідатиме за повсякденне функціонування уряду та прийняття рутинних рішень, але більше не буде приймати основні політичні рішення.
5 квітня Марін оголосила, що восени залишить посаду голови Соціал-демократичної партії і стане рядовим членом парламенту.
Марін стала прем'єр-міністром і лідером партії у 2019 році, коли Антті Рінне був змушений піти у відставку менш ніж через рік після початку виборчого періоду.
Нагадаємо, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, за результатами яких партія прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін зайняла третє місце.