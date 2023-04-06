Прем'єрка Фінляндії подала у відставку

Прем'єр-міністр Санна Марін подала заяву про відставку президенту Саулі Нійністьо.

Про це повідомляє Yle.

"Пане президенте, я шанобливо прошу вас звільнити мене та інших членів Державної ради (уряду Фінляндії – ред.) від виконання обов'язків", - заявила Марін в офіційній резиденції президента.

Нііністьо прийняв прохання про відставку уряду й подякував Марін за співпрацю у важкі роки.

Петтері Орпо, голова коаліційної партії, яка перемогла на виборах, наступного тижня розпочне попередні переговори про новий уряд.

Ідея тимчасового міністерства полягає в тому, що країна завжди матиме функціонуючий уряд. На практиці тимчасовий уряд пана Марін відповідатиме за повсякденне функціонування уряду та прийняття рутинних рішень, але більше не буде приймати основні політичні рішення.

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5 квітня Марін оголосила, що восени залишить посаду голови Соціал-демократичної партії і стане рядовим членом парламенту.

Марін стала прем'єр-міністром і лідером партії у 2019 році, коли Антті Рінне був змушений піти у відставку менш ніж через рік після початку виборчого періоду.

Нагадаємо, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, за результатами яких партія прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін зайняла третє місце.