Партія прем'єра Фінляндії програла вибори. Лідер переможців окреслив свою позицію щодо війни в Україні

У неділю, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, за результатами яких партія прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін зайняла третє місце.

Про це повідомляє CNBC.

Найбільше голосів отримала Національна коаліційна партія (20,8%), Партія фіннів набрала 20,1%. Соціал-демократична партія Марін набрала 19,9%. При цьому явка виборців склала 71,9%.

″Це чудовий день, тому що ми добре пройшли вибори. Вітаю також інших переможців виборів, вітаю Коаліційну партію та вітаю Партію фінів. Демократія сказала своє слово. Фінський народ віддав свої голоси, і свято демократії – це завжди чудова річ", - сказала Марін, визнавши свою поразку.

Колишній міністр фінансів Орпо, партія якого виграла вибори, заявив, що його команада готова розпочати переговори щодо формування нового уряду. Він додав, що солідарність Фінляндії із Україною й надалі буде міцною.

Зауважимо, що наразі Фінляндія також готується вступити до НАТО, процес інтеграції розпочався за прем'єрства Марін. Вона також приїздила до України, щоб продемонструвати свою підтримку українському народу на тлі війни з РФ.