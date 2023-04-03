- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Партия премьера Финляндии проиграла выборы. Лидер победителей очертил свою позицию по войне в Украине
В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Финляндии Санны Марин заняла третье место.
Об этом сообщает CNBC.
Больше всего голосов получила Национальная коалиционная партия (20,8%), Партия финнов набрала 20,1%. Социал-демократическая партия Марина набрала 19,9%. При этом явка избирателей составила 71,9%.
”Это отличный день, потому что мы хорошо прошли выборы. Поздравляю других победителей выборов, поздравляю Коалиционную партию и поздравляю Партию финнов. Демократия произнесла свое слово. Финский народ отдал свои голоса, и праздник демократии – это всегда отличная вещь", - сказал Марин, признав свое поражение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бывший министр финансов Орпо, партия которого выиграла выборы, заявил, что его команда готова начать переговоры по формированию нового правительства. Он добавил, что солидарность Финляндии с Украиной и дальше будет крепкой.
Заметим, что сейчас Финляндия также готовится вступить в НАТО, процесс интеграции начался с премьерства Марин. Она также приезжала в Украину, чтобы показать свою поддержку украинскому народу на фоне войны с РФ.