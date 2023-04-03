Партия премьера Финляндии проиграла выборы. Лидер победителей очертил свою позицию по войне в Украине

В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Финляндии Санны Марин заняла третье место.

Об этом сообщает CNBC.

Больше всего голосов получила Национальная коалиционная партия (20,8%), Партия финнов набрала 20,1%. Социал-демократическая партия Марина набрала 19,9%. При этом явка избирателей составила 71,9%.

”Это отличный день, потому что мы хорошо прошли выборы. Поздравляю других победителей выборов, поздравляю Коалиционную партию и поздравляю Партию финнов. Демократия произнесла свое слово. Финский народ отдал свои голоса, и праздник демократии – это всегда отличная вещь", - сказал Марин, признав свое поражение.

Бывший министр финансов Орпо, партия которого выиграла выборы, заявил, что его команда готова начать переговоры по формированию нового правительства. Он добавил, что солидарность Финляндии с Украиной и дальше будет крепкой.

Заметим, что сейчас Финляндия также готовится вступить в НАТО, процесс интеграции начался с премьерства Марин. Она также приезжала в Украину, чтобы показать свою поддержку украинскому народу на фоне войны с РФ.