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Президент Евросовета направляется в Киев (ВИДЕО)

Президент Евросовета направляется в Киев (ВИДЕО)

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что 19 января едет в Киев и планирует провести там ряд встреч.

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"На пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - отметил он в Twitter.

В частности, президент Евросовета намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами парламента.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели.

Автор:
Нина Комащенко