Президент Евросовета направляется в Киев (ВИДЕО)

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что 19 января едет в Киев и планирует провести там ряд встреч.

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"На пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - отметил он в Twitter.

В частности, президент Евросовета намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами парламента.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели.