Президент Євроради прямує до Києва (ВІДЕО)

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що 19 січня їде до Києва і планує провести там низку зустрічей.

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"На шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальноєвропейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку", - зазначив він у Twitter.

Зокрема, президент Євроради планує провести зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та депутатами парламента.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями.