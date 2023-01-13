Глави Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 січня заявив, що президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями.

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"Ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит найближчими тижнями голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій", — сказав Шмигаль.

Він зауважив, що цей візит стане не лише важливим сигналом для подальшої підтримки України у війні, а й продемонструє, що Європейський Союз відкритий для переговорного процесу щодо вступу України.

Уряд розраховує пройти шлях переговорів про вступ України у Європейський Союз менше ніж за 2 роки.

Нагадаємо, останніми серед іноземних лідерів до України приїжджали президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда, Гітанасом Науседою.

В ході зустрічі Дуда наголосив, що Польща рішуче підтримує вступ України до ЄС. Польща та Литва також лобіюватимуть надання Україні гарантій безпеки від НАТО.