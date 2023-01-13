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Глави Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями, — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 січня заявив, що президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями.
"Ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит найближчими тижнями голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій", — сказав Шмигаль.
Він зауважив, що цей візит стане не лише важливим сигналом для подальшої підтримки України у війні, а й продемонструє, що Європейський Союз відкритий для переговорного процесу щодо вступу України.
Уряд розраховує пройти шлях переговорів про вступ України у Європейський Союз менше ніж за 2 роки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, останніми серед іноземних лідерів до України приїжджали президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда, Гітанасом Науседою.
В ході зустрічі Дуда наголосив, що Польща рішуче підтримує вступ України до ЄС. Польща та Литва також лобіюватимуть надання Україні гарантій безпеки від НАТО.