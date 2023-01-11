Україна не зможе вступити до ЄС, доки на території країни перебувають російські війська, — заступник голови Єврокомісії

Завершення війни на всій території України є одним з умов членства країни в Європейському Союзі. Доки російській війська знаходитимуться на українській території, Україна не зможе вступити до ЄС.

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Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю DW.

"Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети", — зазначив він.

Після того, як країна отримала статус кандидата в члени ЄС, Україна підійшла до нового етапу. Тепер Київ має прийняти ряд рішень та зробити певні дії, щоб країна відповідала Копенгагенським критеріям — умовам вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Вони, зокрема, включають наявність стабільних державних інститутів, діючу ринкову економіку і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Саме для України Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в ЄС. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин. Водночас ЄС обіцяє підтримувати та допомагати Києву в виконанні цих вимог.

Зазначимо, що переговори про вступ України в ЄС мали розпочатися восени 2023 року. Але, як повідимили в ВРУ, процес розпочнуть весною. У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони №8224 “Про національні меншини (спільноти) України”, “Про медіа” №2693-д, а також №7662 "Про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду". Всі три документи — вимога для вступу України в ЄС.