Украина не сможет вступить в ЕС, пока на территории страны находятся российские войска, — замглавы Еврокомиссии.

Завершение войны на всей территории Украины является одним из условий членства в Европейском Союзе. Пока российские войска будут находиться на украинской территории, Украина не сможет вступить в ЕС.

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Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью DW.

"Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - отметил он.

После того как страна получила статус кандидата в члены ЕС, Украина подошла к новому этапу. Теперь Киев должен принять ряд решений и предпринять определенные действия, чтобы страна отвечала Копенгагенским критериям — условиям вступления в ЕС, принятым в 1993 году. Они, в частности, включают в себя наличие стабильных государственных институтов, действующую рыночную экономику и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Именно для Украины Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в ЕС. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств. В то же время, ЕС обещает поддерживать и помогать Киеву в выполнении этих требований.

Отметим, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должно было начаться осенью 2023 года. Но, как сообщили в ВРУ, процесс начнут весной. В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы №8224 "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", "О медиа" №2693-д, а также №7662 "Об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда". Все три документа – требование для вступления Украины в ЕС.