Главы Еврокомиссии и более 10 еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 января заявил, что президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели.

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"Мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций консультаций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что этот визит станет не только важным сигналом для дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что Европейский Союз открыт для переговорного процесса по вступлению Украины.

Правительство рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз менее чем через 2 года.

Напомним, в последний раз из иностранных лидеров в Украину приезжали президенты Польши и Литвы - Анджей Дуда, Гитанасом Науседой.

В ходе встречи Дуда подчеркнул, что Польша решительно поддерживает вступление Украины в ЕС. Польша и Литва будут также лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности от НАТО.